Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução

Publicado 07/01/2026 14:25

Rio - A Polícia Civil investiga a execução de um homem dentro de uma barbearia, na noite de terça-feira (6), em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu no bairro Rocha Sobrinho. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Carlos Vinicius Constantino de Oliveira sem vida, com marcas de tiros pelo corpo, no estabelecimento onde trabalhava. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) constataram a morte e isolaram a área para perícia.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A perícia já foi realizada. A Polícia Civil informou que colheu depoimentos de testemunhas e que realiza outras diligências para apurar a autoria do assassinato.