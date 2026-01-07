Fuzis apreendidos no Complexo do Chapadão - Reprodução

Publicado 07/01/2026 15:26

Rio - O Disque Denuncia registrou, entre janeiro e dezembro de 2025, mais de 135 mil denúncias anônimas em todo o estado do Rio. Esse número representa um aumento de 45,5% em comparação com as notificações do ano anterior, quando foram cadastradas aproximadamente 93 mil.

Em 2025, o serviço voltou a funcionar 24 horas por dia em razão de uma parceria com a Prefeitura do Rio. O Disque Denúncia Mulher atendeu 1.390 casos de violência contra a mulher, o que representa um aumento de aproximadamente 52,4% em relação a 2024. Do total de informações recebidas, 81 foram relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas, enquanto 565 mencionaram casos de estupro. As vítimas foram acolhidas e orientadas, com encaminhamento aos serviços especializados necessários para garantir proteção, atendimento e acompanhamento.

"Os resultados do Disque Denúncia demonstram um trabalho incansável de toda equipe ao longo de 30 anos de existência, com o fundamental apoio da sociedade civil, dos patrocinadores, das lideranças políticas nos municípios e de todas as polícias, que recebem nossas informações e agem no rigor da Lei para uma sociedade mais segura e justa", diz Renato Almeida, Presidente do Instituto MovRio e diretor-geral do Disque Denúncia.

As denúncias levaram a 1.816 criminosos presos ou autuados, 402 veículos recuperados e mais de 10 toneladas de drogas apreendidas. O número de fuzis dobrou, passando de 177 para 369. Outras 913 armas, como pistolas, revólveres, metralhadoras, carabinas e granadas, também foram retidas com ajuda do Disque Denúncia.

Com a divulgação de cartazes, o programa Procurados ajudou na prisão de 355 foragidos. Já o Desaparecidos cadastrou 428 denúncias em 2025, cerca de 48% a mais do que no ano anterior. Essas informações auxiliaram na localização de 187 pessoas, inclusive em outros estados do Brasil.