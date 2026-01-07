Samuel Marcos de Souza Leal, conhecido como Gordinho - Reprodução

Samuel Marcos de Souza Leal, conhecido como GordinhoReprodução

Publicado 07/01/2026 18:31

Rio - Samuel Marcos de Souza Leal, foragido da Justiça do Piauí, foi preso na Tijuca, na Zona Norte. Conhecido como Gordinho, o criminoso, acusado de praticar 19 homicídios em seu estado de origem, trabalhava como pipoqueiro na Praça Saens Peña, uma das áreas mais movimentadas do bairro, quando policiais do 6º BPM (Tijuca) o localizaram.

Segundo a PM, ao ser abordado, nesta segunda-feira (5), Gordinho apresentou um documento de identidade falsificado, emitido no Ceará. Após consulta ao banco de dados da corporação, no entanto, os agentes constataram a adulteração e o conduziram à 18ª DP (Praça da Bandeira).

Na distrital, as equipes descobriram o verdadeiro nome do suspeito e descobriu-se que se tratava de um foragido da Justiça. Samuel é apontado como integrante de uma facção do Piauí chamada Bonde dos 40, uma alusão ao conto popular árabe Ali Babá e os Quarenta Ladrões, que possui ligação com quadrilhas que atuam em comunidades do Rio.

Gordinho já havia sido detido em novembro de 2014, em operação que investigava disputas territoriais entre facções do Piauí. Em dezembro de 2018, porém, fugiu da penitenciária juntamente com outros 23 detentos. Ele foi encaminhado a um unidade do sistema prisional.