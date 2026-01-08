Policias da 12ª DP prenderam André dos Santos Pereira nesta quarta-feira (7) Reprodução
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 5 de dezembro do ano passado. André teria se irritado com a atitude de um estrangeiro que estava acompanhado da vítima. O chileno teria pago uma rodada de bebidas e, ao se oferecer para pagar outra para o suspeito, o abraçou e beijou sua testa, o que lhe teria deixado irado.
André sacou um revólver e deu cinco tiros na vítima, que deixava a casa noturna. Três balas ficaram alojadas na região pélvica, já os outros atingiram o tórax e o abdômen. O homem precisou passar por uma cirurgia na UPA Copacabana.
Na fuga, o suspeito ainda agrediu uma funcionária da boate com uma coronhada e a ameaçou de morte caso não abrisse a porta, que estava trancada. Ao deixar o local, ele deixou cair o próprio celular, o que ajudou na identificação e localização.
A vítima afirmou à polícia que não conhecia o agressor e que ele aparentava estar muito alterado no momento do crime.
