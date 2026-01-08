Homem foi executado na Estrada do Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Homem foi executado na Estrada do Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 08/01/2026 15:19

Rio - Um homem foi executado a tiros em plena luz do dia, no início da tarde desta quinta-feira (8), na Estrada do Gericinó, na comunidade do Catiri, em Bangu, Zona Oeste. A vítima, não identificada, teria sido alvo de criminosos que disputam o domínio da região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

O DIA, o homem estava em um veículo branco, com placa de Minas Gerais. Após os tiros, o carro ficou desgovernado, rodou e bateu em uma pilastra de metal de um horti-fruti. A traseira do veículo ficou destruída. Na parte da frente, pouco mais de 20 tiros se concentraram no lado do carona. Não há informações sobre a presença de outras pessoas no carro.



Equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas e estiveram no local. Os policiais isolaram a área para a realização da perícia da Polícia Civil.



Um dia antes da execução, agentes da 34ª DP (Bangu)



De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu momentos antes de um novo ataque a pontos de internet e à rede elétrica. Os agentes interceptaram um comboio de motocicletas e identificaram o suspeito, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, que estava a bordo de um veículo roubado.



A comunidade tem sido alvo de constantes ataques desde 2023, devido a uma sangrenta disputa por território entre o Comando Vermelho e milicianos. Logo após o ataque desta quinta-feira, moradores reclamaram nas redes sociais sobre a insegurança no bairro. De acordo com informações obtidas pelo, o homem estava em um veículo branco, com placa de Minas Gerais. Após os tiros, o carro ficou desgovernado, rodou e bateu em uma pilastra de metal de um horti-fruti. A traseira do veículo ficou destruída. Na parte da frente, pouco mais de 20 tiros se concentraram no lado do carona. Não há informações sobre a presença de outras pessoas no carro.Equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas e estiveram no local. Os policiais isolaram a área para a realização da perícia da Polícia Civil.Um dia antes da execução, agentes da 34ª DP (Bangu) prenderam Kaike Portugal de Assis , acusado de ordenar ataques recentes a equipamentos de serviços como internet, TV a cabo e energia elétrica na comunidade do Catiri.De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu momentos antes de um novo ataque a pontos de internet e à rede elétrica. Os agentes interceptaram um comboio de motocicletas e identificaram o suspeito, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, que estava a bordo de um veículo roubado.A comunidade tem sido alvo de constantes ataques desde 2023, devido a uma sangrenta disputa por território entre o Comando Vermelho e milicianos. Logo após o ataque desta quinta-feira, moradores reclamaram nas redes sociais sobre a insegurança no bairro.

"Está difícil de viver. Ontem atearam fogo nos postes e ficamos sem energia e internet. Hoje tiroteio e uma pessoa morta, e amanhã a cobrança da tal taxa de segurança. Ninguém faz nada!"; "Aqui no Catiri está uma terra sem lei", escreveram alguns perfis.