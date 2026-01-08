Bombeiros foram acionados por volta das 13hReprodução

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel comercial no Rio Comprido, na Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (8). Apesar do susto, não houve feridos. Não há informações sobre o que deu início às chamas.
Por voltas 13h, os bombeiros do quartel de Vila Isabel foram acionados para a ocorrência na esquina das ruas Haddock Lobo e Batista das Neves. Ao lado do edifício, há um posto de gasolina, o que aumentou a preocupação dos moradores. Os militares controlaram o incêndio no início da tarde.
 