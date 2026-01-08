Agentes da 70ª DP são os responsáveis pelas investigações - Divulgação

Publicado 08/01/2026 17:21

Rio - Policiais da 70ª DP (Tanguá) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (8), cinco suspeitos de ameaçar comerciantes na comunidade de Carandiru, em Tanguá, na Região Metropolitana. De acordo com a corporação, o grupo é ligado ao Comando Vermelho, facção responsável pela extorsão e intimidação na região.

Durante a operação, os agentes ainda apreenderam mais de 2 mil pinos de cocaína, 454 pacotes de maconha, 1,5 mil pedras de crack, cinco rádios, três celulares, dinheiro e uma balança de precisão. As investigações da 70ª DP (Tanguá) apontaram que criminosos estavam exigindo pagamentos extras a comerciantes para permitir que eles continuassem suas atividades. Além disso, restringiam a venda de produtos como água, carvão e cigarro, com o objetivo de monopolizar o comércio.

No fim do ano passado, um comerciante foi brutalmente assassinado por se recusar a ceder às exigências do Comando Vermelho. Os policiais buscam por dois foragidos envolvidos nesse homicídio, extorsões, torturas e associação criminosa.