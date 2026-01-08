Passagem das barcas passará de R$ 4,70 para R$ 5,00, em fevereiro - Divulgação

Publicado 08/01/2026 09:09

Rio – A passagem das barcas no estado do Rio passará de R$ 4,70 para R$ 5,00. O reajuste de R$ 0,30 foi autorizado pelo governador Cláudio Castro (PL), em publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (8). O novo preço entra em vigor em fevereiro, 30 dias após a publicação do decreto.

O aumento é válido para as linhas que conectam a estação Praça Quinze, no Centro, à Araribóia, em Niterói, além das barcas de Cocotá, na Ilha do Governador, e Paquetá.

As isenções e descontos já previstos na legislação estadual para idosos, pessoas com deficiência e estudantes da rede pública, permanecem.