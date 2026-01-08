O espaço cultural vai oferecer atividades gratuitas para mães e filhos durante o mês de janeiro - Divulgação / Casa Brasil

Rio – A partir das 15h deste sábado (10), o Centro Cultural Casa Brasil vai receber mães e filhos para uma programação especial e gratuita. Serão oferecidas oficinas de capoeira e passinho, contação de histórias e brincadeiras, enquanto as mães terão SPA dos pés, massagem e outras atividades gratuitas de bem-estar.

O evento, que acontecerá pelos próximos sábados deste mês, será realizado a partir de distribuição de senhas, 30 min antes de cada oficina.

Trazida pela artista Hevelin Costa, a exposição "Mãe Cansada”, aborda a questão da fadiga e sobrecarga de trabalho presentes na maternidade. A partir destas reflexões, o projeto propôs um momento de relaxamento e lazer.

Para a artista, os espaços de cultura podem se tornar um ambiente de inclusão e escuta. "Penso que os espaços dos museus podem proporcionar algo para além do local de ocupar os filhos, porque em volta de uma criança a vida sempre acontece. É um gesto simples, mas carregado de camadas simbólicas e políticas", declarou Hevelin, que tem um filho de oito anos.

Confira a programação completa

Sempre às 15h

No dia 10, as crianças participam de uma oficina com roda de capoeira, enquanto as mães podem aproveitar um momento de cuidado no SPA dos pés. No próximo sábado (17), a programação infantil terá contação de histórias. Já para as mães, vai ser realizada uma roda de desabafo, seguida de visita mediada à exposição.



No dia 24, as crianças se divertem em uma oficina com batalha do passinho, e as mães participam de uma atividade de massagem e alongamento.



Encerrando a programação, no dia 31, as crianças terão brinquedos disponíveis na varanda, enquanto as mães participam de um karaokê na varanda e da produção da blusa “Mãe Cansada”.



O Centro Cultural Casa Brasil fica na Rua Visconde de Itaboraí, 78, no Centro do Rio. O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 17h.