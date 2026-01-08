Homem e mulher são presos no Centro de Niterói - Reprodução / PMERJ

Publicado 08/01/2026 10:12

Rio – A PM prendeu duas pessoas na Rua São Lourenço, no Centro de Niterói, Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (7). A dupla é acusada de ter esfaqueado uma mulher - que teve ferimentos na mão - e roubado seu celular, no dia 2 de janeiro, no Campo de São Bento, no bairro de Icaraí, Zona Sul da cidade.

A prisão foi realizada por agentes do 12º BPM (Niterói), com o apoio de uma investigação conduzida pela 77ª DP (Icaraí). Com as informações levantadas pela Civil, os militares montaram um cerco tático no endereço onde os criminosos estavam escondidos.



Gabriel Andrade de Silva, de 27 anos, conhecido como “Bubu”, e Maria Eduarda Batista da Costa, de 20, foram presos sem resistência e encaminhados à 77ª DP.

Contra Bubu, há anotações criminais por furto e homicídio. Já Maria tem registros por dano, furto, roubo e lesão corporal.