Rafão foi preso nesta quarta-feira (7) em ItaboraíDivulgação

Publicado 08/01/2026 09:22

Rio - Um dos oito criminosos mais procurados do Estado do Mato Grosso foi preso, nesta quarta-feira (7), em Itaboraí, Região Metropolitana. Rafael Amorim de Brito, o Rafão, de 30 anos, é acusado de matar um policial militar com um tiro na cabeça e roubar a arma da vítima, em maio de 2024.

De acordo com as investigações, após o crime, ocorrido em Cuiabá, Rafael fugiu para o Rio e se escondeu no Complexo do Alemão, na Zona Norte, área controlada pelo Comando Vermelho (CV).

Depois de um monitoramento, Rafão foi encontrado nesta quarta em Itaboraí e encaminhado para a 76ª DP (Niterói).

Contra o criminoso, havia quatro mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça do Mato Grosso, por crimes como: homicídio; organização criminosa, adulteração ou remarcação de sinal identificador de veículo automotor, latrocínio, constrangimento ilegal, extorsão qualificada e corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos; roubo majorado; e um por condenação transitada em julgado devido a um crime doloso.

Rafael foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado. Ele estava dentro da Lista Vermelha, sendo um dos oito criminosos mais procurados pelas forças de segurança do estado do Centro-Oeste, chegando a ter uma recompensa de R$ 10 mil por sua captura.

Participaram da prisão: policiais militares da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar, com apoio do Batalhão Tático Móvel (BTM) e do 35º BPM (Itaboraí), depois de um trabalho de inteligência envolvendo a Diretoria da Agência Central de Inteligência (Daci) da PM do Mato Grosso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Mato Grosso (MPMT), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Polícia Federal do Mato Grosso, além do Disque Denúncia.

Morte de PM

Rafão é acusado de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar do Mato Grosso, Odenil Alves Pedroso, de 46 anos, em maio de 2024. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto trabalhava em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. O PM era lotado no 3º Batalhão e estava lanchando após o serviço quando o criminoso o surpreendeu. O atirador acertou um tiro que atravessou a cabeça do agente e ainda roubou a arma do militar após o crime.

Imagens de câmeras mostraram que Rafael parou o veículo em frente ao estabelecimento, desceu e efetuou os disparos contra o militar. Odenil foi socorrido pelo helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Cioper) e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas morreu durante um procedimento cirúrgico.

