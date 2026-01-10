Cariocas lotam Praia do Arpoador em sábado de altas temperaturas - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 10/01/2026 11:58

Rio - Com os termômetros chegando a 38,9 ºC, cariocas lotam as praias do Rio , neste sábado (10), para fugir do calorão. O município atingiu o nível 3 do Protocolo de Calor às 11h30 e a expectativa é de que as altas temperaturas continuem pelos próximos dias . Com o céu claro e sem previsão de chuva, a areia e o mar já estavam ocupados de barracas e banhistas desde as primeiras horas do dia.

Nas Praias do Arpoador e de Ipanema, na Zona Sul do Rio, os cariocas se revezam entre se bronzear na areia, se refrescar no mar e praticar exercícios na orla, caminhando ou pedalando. O vendedor Lucas Maia, de 24 anos, chegou por volta das 8h, para aproveitar o máximo possível. Ele afirma que além dos mergulhos, também conta com bastante protetor solar e hidratação para driblar as altas temperaturas.

"Eu cheguei por volta de 8h e já estava bastante calor. O marzinho hoje no Arpoador está bem tranquilo, bem 'piscininha', a água está geladinha, mas está uma delícia, um clima bem legal", comentou o vendedor. "Eu acho que já está 40ºC, está muito quente. A galera tem que botar protetor solar, se hidratar, porque precisa nesse calorzão. Eu fiquei embaixo do guarda-sol, estou de boné, óculos, bem 'tampadinho'. E vamos nos hidratar bastante e curtir a praia, o verãozão do Rio", completou Lucas.

De férias na cidade, Rafaela Aquino, 23, brinca que a sensação térmica para ela já ultrapassou os 40ºC no íncio da manhã. Apesar de estar acostumada com temperaturas mais baixas de São Paulo, a gerente comercial destacou que não havia melhor destino para aproveitar o verão. "A sensação térmica já está em 52ºC, estamos acostumadas com o frio, aqui é muito quente. Mas está bem bom, nunca tive nada de ruim com o Rio, estou curtindo bastante".

A namorada dela, Gabriela Pagani, de 25 anos, também comentou que mesmo com tanto calor, a paisagem e as praias compensam. "Está muito calor, muito quente. Mas é lindo demais. Nessa calor, só um 'banhozão' de mar e uma 'breja' gelada", brincou a turista.

O vendedor Luiz Felipe Batista, 18, aluga cadeiras de praia e guarda-sóis, mas conta que o item mais procurado de sua barraca é a famosa caipirinha. "O movimento hoje está bom. A caipirinha é a mais vendida, sai para todo mundo, todo mundo procura", comentou, que reforçou a importância da proteção também para quem trabalha na praia. "Tem que passar protetor solar e curtir o verão, quem não gosta do verão, do mar?".

Rio atinge Calor 3 neste sábado

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o município atingiu o terceiro nível do Protocolo de Calor (CALOR 3), às 11h30 deste sábado. O Calor 3 ocorre quando há registro de índices de calor alto, de 36ºC a 40ºC, com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos, e antecede os dois níveis considerados mais críticos.

A recomendação é de que a população aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar; consuma alimentos leves como frutas e saladas; utilize roupas leves e frescas; evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar; evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h; use protetor solar; proteja as crianças com chapéu de abas; e em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade de saúde.



Secretaria de Saúde emite alerta de calor excessivo

O Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Rio (CIS/SES-RJ) informou que há previsão de excesso de calor , a partir do domingo (11). Sete municípios entram em nível Laranja, o segundo mais alto em uma escala de quatro níveis, sendo eles: Belford Roxo, Japeri, Maricá, Piraí, Queimados, São Gonçalo, Seropédica, Nova Iguaçu, Guapimirim e Itaguaí. Na segunda-feira (12), a capital fluminense entra na lista.

Para enfrentar o calor extremo, a pasta instalou pontos de hidratação externa nas 27 UPAs estaduais para a população vulnerável e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) reforçou o atendimento com veículos de intervenção rápida em pontos estratégicos da cidade do Rio. As unidades de saúde adotaram protocolos específicos de classificação de risco e oferecem sais de hidratação para idosos e crianças.

