Homem é preso por estupro de vulnerável em Nova IguaçuDivulgação / Polícia Civil

Publicado 10/01/2026 13:44

Rio - Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso nesta sexta-feira (9), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais civis da 52ª DP, em parceria com a Polícia Federal.

Através de um troca de informação de inteligência entre as corporações, ele foi localizado e detido na Rua Dom Pedro II, Bairro da Luz.

De acordo com as investigações, o homem abusou sexualmente da sobrinha adolescente de sua namorada, em outubro de 2021. Na época, a vítima tinha apenas 13 anos. O crime foi denunciado à polícia pela avó da menina, que contou sobre o abuso para a familiar.



O criminoso, que não teve a identidade divulgada, vai cumprir 28 anos de prisão.

