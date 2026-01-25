Homem foi preso após usar carro para invadir uma pizzaria no Parque São Pedro - Reprodução/Instagram

Homem foi preso após usar carro para invadir uma pizzaria no Parque São PedroReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2026 14:24

Rio – Um homem foi preso, neste sábado (24), após invadir uma pizzaria com um carro na localidade conhecida como Parque São Pedro, em Campo Grande, na Zona Oeste. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram dois policiais militares abordando o suspeito já dentro do estabelecimento.

As imagens mostram o homem com um objeto, que aparenta ser uma faca, próximo ao próprio pescoço. Informações iniciais, entretanto, dão conta de que ele teria ameaçado as pessoas ao redor, para depois fazer o mesmo com os agentes.

Em certo momento da negociação, um dos PMs chuta uma mesa de plástico contra o homem e inicia uma tentativa de derrubá-lo. Na sequência, o outro agente efetua um disparo e faz o suspeito cair, para depois algemá-lo.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante, na 35ª DP (Campo Grande), pelos crimes de ameaça, dano, embriaguez ao volante, tentativa de lesão corporal e resistência. O caso já está na Justiça. A reportagem também procurou a PM, que ainda não retornou. O espaço segue à disposição.