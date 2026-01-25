Caso é investigado pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes)Divulgação / PCERJ
Pai esfaqueia filho durante briga em Campos dos Goytacazes
Crime aconteceu na comunidade Baleeira
Dia de Iemanjá do Arpoador reunirá 21 atrações artísticas e religiosas, em ritual e evento
Recém-reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro, a quarta edição do evento será realizada das 10h às 22h do dia 2 de fevereiro no Arpoador, e terá dezenas de casas de umbanda e candomblé
Rio tem previsão de chuva fraca a moderadas para os próximos dias
Temperatura aumentará levemente em comparação a este domingo (25)
Suspeito de matar a mãe com facadas no pescoço é preso em Niterói
Guilherme Vieira de Ávila estava com mandado de prisão temporária em aberto
Bira Haway, pai de Anderson do Molejo, morre aos 74 anos
Grupo informou falecimento do produtor nas redes sociais
Rio entra em Estágio 2 devido à forte chuva em diversos bairros
Há risco moderado de deslizamento em Sepetiba
PMs acusados da morte de menino vão a júri popular
Crime ocorreu em agosto de 2023, na Cidade de Deus
