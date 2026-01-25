Caso é investigado pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes) - Divulgação / PCERJ

Publicado 25/01/2026 15:19

Rio - Um homem foi esfaqueado pelo próprio pai durante uma briga, na madrugada deste domingo (25), na comunidade Baleeira, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Segundo as investigações da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), houve uma discussão entre os familiares. No desentendimento, o filho deu um soco no rosto do pai e este, em seguida, deu uma facada no tórax da vítima. O autor fugiu logo depois.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ferreira Machado (HFM). Ele, que está lúcido e orientado, já prestou depoimento, mas não informou o motivo da discussão inicial.

A 134ª DP também ouviu testemunhas do ocorrido. As diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos e localizar o suspeito.