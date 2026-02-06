Pedro Espíndola, no confessionário do BBB 26, logo após desistir do programa - Reprodução de vídeo/TV Globo

Publicado 06/02/2026 18:31

Rio – A Polícia Civil indiciou Pedro Espíndola, ex-participante do BBB 26 (TV Globo), pelo crime de importunação sexual contra Jordana Morais, colega que ele tentou beijar durante o reality show . As imagens do próprio programa serviram como base para as análises técnica e pericial que integram a investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

Segundo a Deam, os agentes analisaram integralmente o material relacionado ao caso, cedido pela produção do Big Brother Brasil. A provas, reunidas após exames técnicos, e o laudo possibilitaram a comprovação de materialidade do crime e a responsabilidade de Pedro, que não foi localizado pela especializada para depor.

Na ocasião do crime, no dia 17 de janeiro, imagens mostraram Pedro acompanhando Jordana até a despensa, onde ela pretendia achar um aparelho para alisar os cabelos. Já no cômodo, ele pressiona a colega de jogo contra a parede e tenta beijá-la sem consentimento. A vítima relatou o ocorrido a outros participantes, o que motivou o agora indiciado a apertar o “botão da desistência” e deixar o reality

Horas depois, ao vivo, o apresentador Tadeu Schimidt afirmou que se Pedro não tivesse desistido, acabaria sendo retirado do programa pela produção.

Por meio de nota, a Polícia Civil destacou que a investigação obedeceu “rigorosamente aos trâmites legais” e seguiu, exclusivamente, “critérios técnicos, garantindo a responsabilização penal do autor, independentemente de sua exposição pública”. O caso está com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).