Pedro apertou o botão de desistência do 'BBB26'Reprodução de TV
No início da noite, Jordana revelou para outros brothers que o vendedor ambulante tentou beijá-la à força, ao pegá-la pelo pescoço.
MEU DEUS O PEDRO PEGOU A JORDANA PELO PESCOÇO E TENTOU BEIJAR ELA NA DISPENSA pic.twitter.com/4kRWe6X7uD— luscas (@luscas) January 18, 2026
“Eu estava procurando o babyliss, que tem o grosso, médio e fino. Achei que o maior estava com a Aline lá em cima. O Pedro falou: 'Na despensa deve ter mais' e eu achava que eram só dois. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim... Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Cê tá louco?' e ele falou: 'Tô fazendo o que tô com vontade'", relatou ela.
