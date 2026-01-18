Pedro apertou o botão de desistência do 'BBB26'Reprodução de TV

Bomba na casa mais vigiada do Brasil. Pedro apertou o botão de desistência no BBB 26, da TV Globo, neste domingo (18), e deixa a disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões. Porém, o que mais chamou a atenção, foi o fato dele ter sido acusado por outra participante de assédio.

No início da noite, Jordana revelou para outros brothers que o vendedor ambulante tentou beijá-la à força, ao pegá-la pelo pescoço.
“Eu estava procurando o babyliss, que tem o grosso, médio e fino. Achei que o maior estava com a Aline lá em cima. O Pedro falou: 'Na despensa deve ter mais' e eu achava que eram só dois. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim... Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Cê tá louco?' e ele falou: ' fazendo o que com vontade'", relatou ela.
Pedro entrou no programa depois de ser o mais votado pelo público na Casa de Vidro da Região Sul.