Marina Sena comenta briga de Juliano Floss e Pedro no 'BBB 26' e ironiza situação
Influenciador encontrou casaco da namorada sujo e confrontou o jovem
'BBB 26': Aline Campos e Ana Paula Renault discutem por comida
Conflito começou quando a modelo pediu que os colegas cedesse alguns ovos; entenda
BBB 26: Pedro suja casaco de Marina Sena e revolta Juliano Floss: 'Sem noção'
Dançarino chora e é consolado por Ana Paula e Milena
Quarto Branco: Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus conquistam vaga no 'BBB 26' e entram na casa
Rafaella foi eliminada após passar mal durante a dinâmica decisiva
'BBB 26': Jonas vence Prova do Anjo
Vitória garante ao brother o poder de imunizar até dois participantes; saiba quem enfrentará o Castigo do Monstro
'BBB 26': Pedro esquece câmeras e surge totalmente nu
Cena do brother saindo do banheiro viralizou na web
