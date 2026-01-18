Marina Sena comenta briga de Juliano Floss e Pedro no BBB 26 e ironiza situaçãoReprodução / Instagram / Globo

Rio - Marina Sena se manifestou nas redes sociais após a confusão envolvendo o namorado, Juliano Floss, e o participante Pedro no BBB 26. Neste domingo (18), a cantora comentou o episódio de forma descontraída e arrancou risadas dos seguidores.
A artista sugeriu, em tom de brincadeira, uma solução para evitar novos desgastes emocionais do influenciador dentro da casa. “Observando os últimos acontecimentos, acho que a equipe do BBB deveria, sim, analisar a possibilidade de levar um outro casaco meu pra Jubli ficar cheirando”, escreveu Marina no X.
Atenta aos acontecimentos do reality, a cantora também reagiu a outro momento que gerou comentários entre os confinados: a confusão por causa do Raio-X. Marina criticou a organização improvisada dos participantes para entrar no confessionário. “E essa fila de chinelo pro confessionário quem inventou? Coisa chata! Vai lá e entra quando alguém sair”, reclamou.
Já no Instagram, Marina lamentou não poder enviar uma mensagem direta ao namorado por meio da dinâmica do Presente do Anjo. “Não vai ser dessa vez que vamos pro Almoço do Anjo com o papai”, escreveu.
A confusão começou na madrugada de domingo (18), quando Juliano percebeu que um casaco com o cheiro da namorada estava sujo de própolis. Incomodado, ele confrontou Pedro, que assumiu a responsabilidade. Mais tarde, Juliano voltou a questionar o colega, desta vez na área externa da casa, e cobrou o fato de ele não ter avisado antes sobre o ocorrido. A discussão terminou com Pedro emocionado e em lágrimas.