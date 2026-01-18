Aline Campos e Ana Paula Renault brigam na Xepa por comida: - Reprodução / Globo

Aline Campos e Ana Paula Renault brigam na Xepa por comida:Reprodução / Globo

Publicado 18/01/2026 10:44

Rio - A divisão dos alimentos na Xepa do "BBB 26" provocou um embate na noite de sábado (17). Aline Campos e Ana Paula Renault trocaram farpas após a modelo pedir mais ovos ao grupo, alegando não consumir carne.

O impasse começou quando Aline solicitou que os colegas cedessem alguns ovos para complementar sua alimentação. Ana Paula discordou da proposta e defendeu que o coletivo não deveria abrir mão do alimento por conta da seletividade alimentar de uma integrante.

Aline explicou que tentou oferecer mais estalecas para comprar uma caixa extra de ovos, mas afirmou que foi impedida. “Me foi dito que temos que trabalhar em equipe e que não dá para alguém comprar alguma coisa extra. Então, beleza, eu agi em equipe com todo mundo. Mas também preciso que a gente, como uma equipe, me ajude a receber algo a mais”, disse.

Ana Paula rebateu ao comparar a escolha alimentar da colega com outras preferências pessoais. Aline discordou: “É diferente. Eu preciso de proteína, assim como você, por motivos de saúde. Também para me manter forte aqui e conseguir disputar as provas”. A veterana manteve sua posição: “Pede ovo para quem quiser te dar. Eu não vou te dar o meu”.

O tom da conversa subiu, apesar dos pedidos para que ambas falassem mais baixo. Ao fim da discussão, o grupo decidiu que Aline teria direito a mais ovos, enquanto os demais ficariam limitados a um por dia, com compensação no consumo de carne vermelha.

O assunto seguiu repercutindo pela casa. Em conversa com Ana Paula, Breno defendeu o pedido de Aline. A sister, no entanto, seguiu irredutível: “Ela veio pro Big Brother, gato! Ela tem que saber. Gente, vocês estão no Big Brother, na Xepa! É cada um por si ou é o coletivo”.

Enquanto isso, o VIP permanece sob comando do líder Cowboy, que escolheu Jonas Sulzbach, Edílson Capetinha, Marciele Albuquerque, Sarah Andrade, Babu Santana, Pedro Henrique e Juliano Floss para acompanhá-lo. A Xepa reúne Aline Campos, Ana Paula Renault, Breno, Brigido, Jordana, Marcelo, Maxiane, Milena, Paulo Augusto, Samira, Sol Vega e Solange Couto. O quarteto do Quarto Branco também passou a integrar o VIP.

Nova confusão

Mais tarde, outro desentendimento tomou conta da casa, desta vez no Quarto Sonho da Eternidade. Ana Paula Renault, Babu Santana e Jonas Sulzbach discutiram a divisão das camas após a chegada dos novos participantes.

Ana Paula afirmou que já passou por cirurgia na coluna, mas lembrou que dormiu no chão em outras ocasiões. Ela defendeu um rodízio para que todos passassem pela mesma situação. “Eu não vou dormir no chão porque eu já dormi, vocês que se matem”, disparou.

A veterana insistiu: “Quem não dormiu no chão vai ter que dormir no chão. É simples”. Babu questionou se os novos moradores poderiam dormir no cômodo, e Ana Paula respondeu que não via problema.

Aline Campos entrou na conversa e tentou organizar a divisão. Ela disse que as meninas já tinham onde dormir e afirmou que levaria os meninos para o Quarto do Líder. “Sim, mas você tem que entender, porque falaram que tinha uma cama a mais”, argumentou Aline. “Não tem. Aqui a gente vai dormir na cama, porque já dormimos no chão”, respondeu Ana Paula.

Após a saída de Aline, Ana Paula desabafou: “Veio encher o saco e já estava tudo certo, tudo resolvido”.

Jonas também se manifestou: “Nossa, gente, um showzinho à toa”. Ana Paula rebateu: “Não é show, não. Vocês ficam encontrando problema onde não tem”. O brother elevou o tom ao dar sua opinião: “Na boa, eu não dormi [no chão] ainda, mas se eu tivesse dormido uma noite no chão e chegasse uma pessoa que está há seis dias dormindo no chão, eu dormiria de novo no chão”.

A resposta veio na hora: “Eu não vou dormir no chão de novo”, disse Ana Paula. “Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim”, argumentou Jonas. “Então dorme”, encerrou a veterana.