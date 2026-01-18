Juliano Floss discute com Pedro - Reprodução de vídeo

Publicado 18/01/2026 08:22

Rio - Juliano Floss e Pedro discutiram no "BBB 26", da TV Globo, na madrugada deste domingo (18). O vendedor ambulante sujou a mochila do dançarino de própolis e também o casaco com cheiro de Marina Sena, namorada dele, que tinha valor emocional. Floss se aborreceu e foi tirar satistafação com o brother.

"Com todo respeito, você que jogou própolis na minha mochila hoje e não falou nada? Você viu que você derrubou e não falou nada?", questionou Juliano. "Sim", respondeu Pedro. "Tinha uma peça sentimental dele lá", explicou Ana Paula Renault.

"Não é possível ser tão sem noção. Você é muito sem noção. Você é o cara mais sem noção que eu já vi na minha vida", disparou o dançarino. "Foi sem querer, eu sei, ele está certo", disse Pedro. "Aí ,agora está cheio de propólis", completou Milena.

Babu aconselhou Pedro. "Essa parada não vai te levar a lugar nenhum, cara. Ele te abraçou. Te comparei como o meu filho e ele te comparou como irmão. Aqui não é a casa de vidro, aqui é mais amplo. Porque você fez isso com o cara, mano?". O vendedor respondeu: "Devia ter pensado pelo menos em limpar". O ator ainda impediu que Pedro fosse falar com Juliano.

Juliano Floss ficou PUTO que o Pedro sujou o casaco que ele levou com cheiro Marina Sena (sua namorada) de própolis, esse cara não vai parar até alguém der um murro nele. #BBB26 pic.twitter.com/zIXJ81MQ0J — jeff mattias (@jeffmattias) January 18, 2026

Juliano foi às lágrimas devido ao casaco sujo e foi consolado por Ana Paula e Milena. "Por favor, que esse cara saia dessa casa", pediu o dançarino. "Tirou o cheiro inteiro dela", lamentou ele, aos prantos. "Não tirou, não tirou", declarou Ana. Milena levou o casaco até Juliano e disse que sentia o perfume de Marina.

Juliano Floss chora após descobrir que Pedro derrubou propólis em seu casaco. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/g8Bxwx7eij — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2026

Momentos depois, Juliano voltou a confrontar Pedro. "Você sujou minha mala inteira. A única coisa de importante que eu tinha aqui". "Eu estava com a cabeça na prova do anjo", justificou o vendedor ambulante. "É uma cagada atrás da outra que você faz. E você nem tem coragem de ser homem e falar 'desculpa, derrubei o bagulho'", reclamou o dançarino.