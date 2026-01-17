Jonas é o primeiro Anjo do 'BBB 26' - Divulgação / Globo

Publicado 17/01/2026 17:54 | Atualizado 17/01/2026 17:55

Rio - Jonas Sulzbach conquistou, na tarde deste sábado (17), a primeira Prova do Anjo do "Big Brother Brasil 26". A disputa ocorreu em duplas, mas apenas um participante saiu com o colar do Anjo e os benefícios do poder.



A dinâmica reuniu os confinados em oito duplas: Aline e Sol, Marcelo e Maxiane, Breno e Milena, Sarah e Jonas, Paulo Augusto e Pedro, Solange e Brígido, Ana Paula e Babu, além de Marciele e Samira. Um integrante precisou localizar códigos de barras escondidos em painéis e escaneá-los com o celular, enquanto o outro ouviu as mensagens e organizou os produtos na ordem correta.



Pedro e Paulo Augusto deixaram a prova logo no início após um erro de Pedro, que apertou o botão de encerramento antes de qualquer item ser preenchido no gabarito. A melhor performance ficou com Sarah e Jonas, que registraram o menor tempo no cronômetro.



Com isso, os dois avançaram para uma segunda etapa decisiva. Nela, precisaram escolher caixas e encontrar três tipos diferentes de chocolate. Jonas levou a melhor e garantiu a vitória, se tornando o primeiro Anjo da temporada. Ele ganhou o direito de imunizar uma pessoa no Paredão e pode proteger um segundo participante caso compre outra imunidade.

Castigo do Monstro



Na escolha do Castigo do Monstro, Jonas apontou Marcelo, que enfrentará o desafio do “Barco Furado”. A tarefa exige retirar água de um barco com vazamento dentro de um tempo determinado, enchendo baldes até a marca indicada. Caso não cumpra a meta, Marcelo precisa permanecer no barco até a próxima rodada.