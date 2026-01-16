Nattan faz promessa a confinada do 'BBB 26' após brincadeira - Reprodução / Instagram

Nattan faz promessa a confinada do 'BBB 26' após brincadeiraReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 20:50 | Atualizado 16/01/2026 20:53

Rio - Uma conversa descontraída no Quarto Branco do "BBB 26" rendeu repercussão fora da casa e arrancou risadas nas redes sociais. O cantor Nattan entrou na brincadeira ao comentar um vídeo de Rafaella Jaqueira, uma das participantes da dinâmica, no qual ela relata, em tom bem-humorado, o ciúme do noivo por causa do artista.

fotogaleria

No trecho compartilhado, Rafaella conta que o companheiro é fã declarado de Nattan e costuma ir a todos os shows. A situação virou piada entre o grupo. "Briguei altas vezes com o meu noivo por causa do Nattan. Ele me trai, minha filha, com o Nattan", disse a sister, aos risos, diante dos colegas.



"Digo que ele namora o Nattan e eu sou a amante. Namorado do meu namorado", afirmou Rafaella. No trecho compartilhado, Rafaella conta que o companheiro é fã declarado de Nattan e costuma ir a todos os shows. A situação virou piada entre o grupo. "Briguei altas vezes com o meu noivo por causa do Nattan. Ele me trai, minha filha, com o Nattan", disse a sister, aos risos, diante dos colegas."Digo que ele namora o Nattan e eu sou a amante. Namorado do meu namorado", afirmou Rafaella.

Dentro do reality, Rafaella contou que chegou a dizer que gostaria de ter o artista em seu casamento, “só de ódio”, para provocar o noivo.



Ao ver o vídeo, Nattan resolveu entrar no clima e respondeu de forma bem-humorada. “Se você ganhar, eu toco no seu casamento (risos)”, escreveu o cantor.



A dinâmica do Quarto Branco já ultrapassou 80 horas e se tornou a mais longa da história do "Big Brother Brasil", superando o recorde de 50 horas registrado no "BBB 10". Além de Rafaella, outros seis participantes seguem na disputa por três vagas para entrar oficialmente no "BBB 26".