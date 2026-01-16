Alberto Cowboy cogita indicar Milena ao paredão Reprodução de Vídeo
'BBB 26': Alberto Cowboy revela possível indicação ao paredão
Empresário analisou o jogo com Sarah Andrade e Jonas Sulzbach
Ex-BBBs Flay e Gui Napolitano reatam amizade
Eles se reencontraram em Natal (RN) após passarem o ano de 2025 sem contato
Elisa Klein abre o jogo sobre isolamento no Quarto Branco e revela quem esfregou fezes na parede
Ex-sister detalha o colapso emocional que a levou a desistir do sonho do reality
Mulher de Pedro, do 'BBB 26', se pronuncia após marido confessar traição: 'Grande exposição'
Grávida de sete meses, Rayne Luiza postou mensagem nas redes sociais falando que está vivendo um 'momento delicado'
BBB 26: Tadeu Schmidt anuncia mais uma vaga do Quarto Branco após saída de Henri Castelli
Sete participantes seguem na disputa para entrar na casa
'BBB 26': Ana Paula Renault afirma que brother está 'jogando baixo': 'Se fez de vítima'
Sister conversou com Jordana, Marcelo e Samira na madrugada desta sexta-feira (16)
