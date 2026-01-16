Alberto Cowboy cogita indicar Milena ao paredão - Reprodução de Vídeo

Publicado 16/01/2026 19:08

Rio - Líder da semana, Alberto Cowboy contou para Sarah Andrade e Jonas Sulzbach que pensa em indicar uma sister do grupo Pipoca ao primeiro paredão do "BBB 26". Na tarde desta sexta-feira (16), o empresário explicou o critério para decidir quem colocará na berlinda.

"Eu vou votar por afinidade. Ainda não tenho outra coisa. Se acontecer algo até domingo, pode mudar o meu pensamento. A Milena foi infeliz no comentário dela sobre os Veteranos. Atingiu todos. Não colocaria ela por essa razão, mas posso colocar por afinidade", disse ele.

Os colegas aconselharam o brother a pensar bem antes de escolher o nome para indicação. "Se você não tiver muitos motivos, pode ser alguém que você considere 'planta' para não se comprometer tanto", afirmou Sarah. "Não é obrigatório, mas você tem que pensar que a pessoa precisa sair", orientou Jonas.

Durante o programa ao vivo, Alberto Cowboy vai colocar pulseiras em cinco adversários que estão em sua mira. Vale lembrar que Marcelo está imune após atender o Big Fone e indicou Aline Campos ao paredão. A atriz teve direito ao contragolpe e escolheu Ana Paula Renault.