Ana Paula Renault conversa com brothers no Quarto Voar - Reprodução / TV Globo

16/01/2026

Rio – Ana Paula Renault explicou, na madrugada desta sexta-feira (16), que desconfia de atitudes de Pedro no "BBB 26". Em conversa com Jordana, Marcelo e Samira no Quarto Voar, a sister afirmou que se sentiu acuada pelo brother por causa de algumas perguntas feitas por ele, acusando-o de querer fazê-la "deslizar".

"Ele virou para mim e perguntou: 'Qual o seu grupo?'. Aí eu falei: 'Não te interessa'. E ele: 'Foi a segunda vez que ela foi grossa comigo, Deus te abençoe'. E depois saiu", disse, insinuando que ele estava se vitimizando.

"Trocando de roupa, ele tentou conversar comigo duas vezes. Eu falei: 'Pedro, não quero conversar agora'. Depois, eu vi que ele foi para lá, se isolou no sofá e ficou sozinho porque eu fui grossa. Então, isso chega a ser cruel", explicou.

Então, Ana Paula relembrou de um outro diálogo com Pedro, em que ele perguntou sobre o posicionamento político da sister, e insinuou que ele fez de propósito para que ela "escorregasse".

"A gente joga com o que a gente tem aqui. Ele queria, primeiro, que eu escorregasse falando de política para ele ter um corte meu falando de política dentro da casa, sendo que para mim, ter que ficar calada não é o ideal. Eu me posiciono, mas minha vida tá em jogo, então ele está jogando baixo", explicou.

Durante a conversa, Pedro entrou no Quarto Voar para pegar sua mala, fazendo com que todos ficassem em silêncio. Então, Ana Paula perguntou se ele iria mudar para o Quarto do Líder, após receber a pulseira vip do líder Alberto Cowboy, e o brother disse que sim, antes de sair do cômodo.