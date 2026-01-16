Ana Paula Renault conversa com brothers no Quarto VoarReprodução / TV Globo
'BBB 26': Ana Paula Renault afirma que brother está 'jogando baixo': 'Se fez de vítima'
Sister conversou com Jordana, Marcelo e Samira na madrugada desta sexta-feira (16)
Big Fone: Aline é indicada ao Paredão por Marcelo, e dá contragolpe em Ana Paula
Médico ganhou uma imunidade ao atender a ligação
Henri Castelli se manifesta após sair do 'BBB 26': 'Gratidão'
Ator sofreu duas convulsões e deixou reality por motivo de saúde
Após declarações no 'BBB 26', equipe de Pedro esclarece polêmica sobre traição
Episódio ocorreu no início do relacionamento, antes do casamento; entenda
'BBB 26': Jonas revela se faz uso anabolizantes para ter corpo sarado
Atleta faz musculação desde os 14 anos
