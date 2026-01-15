Pedro Espindola - Reprodução / TV Globo

Publicado 15/01/2026 20:37

Rio - O nome de Pedro Espindola, de 22 anos, integrante do grupo Pipoca do "BBB 26", entrou no centro das discussões nas redes sociais após o brother relatar, dentro da casa, episódios de traição envolvendo sua mulher. As falas geraram críticas e debates entre internautas e, diante da repercussão, a equipe do participante divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (15).



Natural de Curitiba, Pedro falou sobre o assunto pela primeira vez em conversa com o colega Brigido. Na ocasião, ele destacou a postura da mulher diante da situação. "Minha esposa faz tudo pela família. Ela aceitou uma situação que eu nunca aceitaria, por causa da nossa família, entendeu?", afirmou.



Em outro momento do diálogo, o brother reforçou a contradição em sua própria fala. "Se ela pensar em conversar com alguém… Você vê como muda? Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, acabou! Eu já traí minha esposa e ela se sujeitou a aceitar isso por conta da nossa família. Minha esposa é muito fod*", declarou.



Com a repercussão das declarações, a equipe de Pedro decidiu se posicionar por meio do perfil oficial do participante. Na nota, o grupo contextualizou o episódio citado pelo brother e destacou um processo de amadurecimento ao longo dos anos.



"Temos acompanhado atentamente as falas e atitudes do Pedro dentro da casa e entendemos que algumas delas geraram incômodo e críticas, inclusive um comentário específico sobre um erro cometido em seu relacionamento", inicia o comunicado.



A equipe esclareceu que o caso ocorreu no início da relação. "O episódio citado por Pedro ocorreu no início do relacionamento, em um momento de imaturidade. Houve erro, houve dor, e houve também diálogo, perdão e reconstrução. A esposa de Pedro o perdoou, e desde então ele vem demonstrando, com atitudes, uma evolução real como homem, companheiro e pai", diz outro trecho.



A nota também aborda o impacto emocional do confinamento. "Pedro é jovem e está vivendo uma experiência intensa, de alta pressão emocional. A ansiedade e a imaturidade estão sendo, sim, seus maiores inimigos, não como justificativa, mas como parte do processo de aprendizado."



Por fim, a equipe ressaltou a postura transparente do participante. "O que sempre foi evidente é que Pedro não usa máscaras. Ele não tenta esconder seus erros, defeitos ou falhas. Ele se mostra como é, inclusive quando isso o coloca em posição vulnerável. Acreditamos que crescer também é aprender com os próprios tropeços, ouvir críticas e evoluir diariamente."