Anitta Lucas Ramos / Brazil News
Anitta é a atração da primeira festa do 'BBB 26'
Poderosa cantará os maiores sucesso na casa nesta sexta-feira (16)
Vídeo! Rival de Alberto Cowboy no 'BBB 7', Diego Alemão fala em revanche: 'Estou pronto'
Ex-participante e campeão do reality mandou recado à direção do programa
Anitta é a atração da primeira festa do 'BBB 26'
Poderosa cantará os maiores sucesso na casa nesta sexta-feira (16)
BBB 26: Edilson detona jogador da Seleção de 2014: 'Ruim'
Ex-jogador disse que não concordou com a escalação do atleta
BBB 26: Aos prantos, brother revela que já traiu a mulher
'Aceitou um negócio que eu nunca aceitaria', disparou Pedro
'BBB 26': Alberto Cowboy é o último a deixar a prova do líder
Veterano ficou mais de 26 horas na disputa
Henri Castelli não seguirá no 'BBB 26' por motivo de saúde
Ator teve duas crises convulsivas nesta quarta-feira (14)