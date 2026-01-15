Anitta - Lucas Ramos / Brazil News

Publicado 15/01/2026 14:45 | Atualizado 15/01/2026 14:48

Rio - Anitta, de 32 anos, será a atração da primeira festa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta sexta-feira (16). A apresentação será dividida em duas partes: uma solo da Poderosa e uma performance autêntica de Larissa com o DJ Matheus Alves.

O repertório contará com sucessos como 'Menina Má', Vai Malandra', 'Envolver' e 'Movimento da Sanfoninha', e de hits mais recentes como 'Lugar Perfeito' e 'Joga pra Lua'. Hits do Carnaval também integram o setlist.

A festa contará com uma cenografia imersiva e tecnológica em que os participantes acessarão o evento por meio de um túnel de LEDs com artes em 3D, que se estenderão por toda a ornamentação do espaço em diferentes formatos. O evento ainda contará com um set interativo de revestimento reflexivo para produção de conteúdo e mobiliário em forma de cubos.