Diego Alemão foi campeão do ?BBB 7? - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2026 14:48

Rio - O ex-BBB Diego Alemão postou um vídeo no fim da manhã desta quinta-feira (15) marcando o seu rival na 7ª edição do programa, Alberto Cowboy, e afirmando que está "pronto para a revanche". "Só esperando você me colocar", afirmou em recado ao diretor do reality, Rodrigo Dourado.



"Já que minha história vai ser revisitada, que seja cara a cara, frente a frente, como deve ser. Agora é com vocês. Eu nunca fujo de nada, se tiverem a coragem de me escalar. Estou pronto", escreveu na legenda da publicação, nas redes sociais.



Íris Stefanelli, o par romântico de Alemão no programa, apoiou a ideia nos comentários. "Põe o Alemão", digitou, com emojis de palmas. Em seguida, ela foi respondida por ele.



"Não acho que a Globo nem a direção do 'BBB' teriam coragem de me escalar. Eu estou igualzinho, só mais calejado, sem papas na língua e pronto para tacar fogo no parquinho", avaliou.



Diego ainda estendeu o convite à ex-colega de confinamento. "Só não achei justo como nossa história está sendo revisitada, acho que um de nós deveria ir nos representar, enfrentar a revanche cara a cara. Como acho pouco provável colocarem um campeão, você deveria se candidatar também. O Brasil decide?"



Outros internautas se posicionaram a favor. "Eu queria. Nossa, reviver essa história do 'BBB 7' ia ser histórico", afirmou uma seguidora. "Imagina se ele entrasse no lugar do Henri?", teorizou uma mulher.



Rivalidade



Alberto e Alemão travaram uma rivalidade intensa no "BBB 7". O Cowboy, que retornou à 26ª edição do reality como veterano, relembrou, na última terça-feira (13), de quando separou Diego e o seu romance na época, Íris Stefanelli, ao colocar os dois no paredão.



"Eu separei um casal. Eu coloquei os dois no paredão. Aí, falaram: ‘Você tem inveja do casal’, mas velho, eu estou jogando. Os dois estavam votando em mim, aí eu fui: ‘Vou dar o contra-golpe aqui’, e fui mal interpretado pelo público", explicou o veterano.



Alemão venceu o programa, enquanto Alberto foi o sexto lugar. "Fiquei 71 dias aqui dentro. Mas foi legal, sou muito lembrado. Sou considerado um dos maiores vilões da história do programa", disse o Cowboy.