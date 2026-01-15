Rio - Emocionado, Pedro abriu o coração em conversa com Brigido na área externa da casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta quarta-feira (14), e revelou que já traiu a mulher, Rayne Luiza, que está grávida de uma menina. O vendedor ambulante ainda comentou que a amada perdoou a pulada de cerca.
"Sabe o que eu fico mais de cara? É que a minha esposa faz tudo pela família, entendeu? Eu acho que ela chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria. Por causa da família, entendeu? Nunca, mano. Se ela pensar em conversar com alguém... Você vê como o mundo é diferente? Sou um idiota. Se ela chegar e eu pensar que ela está conversando com outro homem, para mim acabou. Eu já traí a minha esposa com outra mulher e ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família", disse o brother.
Em seguida, Pedro não poupou elogios à amada. "Eu prefiro perder os seis milhões do que perder a minha família. Eu prefiro perder esse conhecimento que eu tive aqui, sair, voltar a trabalhar com rosa, me cuidar... Só cuidar da minha família para mim está bom".
Assista:
