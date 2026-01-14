Marcelo propos aliança entre os participantes que formam o grupo PipocaReprodução/X
'BBB 26': Marcelo sugere aliança do grupo Pipoca: 'Nos proteger'
Brother reforçou a importância deles se juntarem na primeira semana
Internautas recordam racismo sofrido por Sol no 'BBB 4'
Público relembra ataques sofridos pela participante e aponta dívida histórica
'BBB 26': Henri Castelli tem crise de convulsão durante a prova do líder
Ator foi levado a um hospital para realização de exames
BBB26: Henri Castelli expõe ex-namorada famosa que tinha vergonha dele
Ator ressalta que não era conhecido na época: 'Mexia muito comigo'
Vídeo: Ricardinho comenta desistência do 'Quarto Branco' e dispara: 'Será mesmo que o jogo acabou?'
Campeão de freestyle aponta comportamento no reality: 'Provoquei, testei limites'
Big Fone, paredão triplo e mais: veja como será a dinâmica da semana do 'BBB 26'
Vencedor da prova do anjo poderá comprar mais uma imunidade
