Marcelo propos aliança entre os participantes que formam o grupo PipocaReprodução/X

Publicado 14/01/2026 17:46

Rio - O primeiro líder do "BBB 26" ainda não foi definido , mas os participantes já estão pensando em estratégicas para se livrar do paredão. Marcelo reuniu alguns dos integrantes do grupo Pipoca, formado por anônimos, na tarde desta quarta-feira (14) para propor uma aliança entre eles.

"A gente tem que dar uma protegida na gente. Eu acho que nessa primeira semana temos que nos juntar. Não digo nem combinar voto, mas se proteger", disse o médico.

Brigido concordou com a sugestão e ressaltou a experiência dos ex-BBBs que voltaram ao programa. "Existe o jogo interno e o externo. No interno, os Veteranos são muito fortes. Eles já viveram isso e são muito fortes, mas não são tão populares. Com os Camarotes, é o contrário".