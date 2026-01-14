Ricardinho - Reprodução de vídeo

RicardinhoReprodução de vídeo

Publicado 14/01/2026 08:45

Rio - Ricardinho falou sobre a desistência do Quarto Branco do "BBB 26" em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (13), e insinuou que o jogo pode não ter acabado para ele. O campeão de freestyle ainda citou as estratégias que usou para tentar garantir uma vaga no reality show e agradeceu as pessoas que torceram por ele.

fotogaleria

"Uns entenderam a minha estratégia, outros não. Uns acreditaram que eu sairia dali direto do 'BBB', outros desacreditaram. A verdade é que o jogo começa para a gente muito antes do que vocês imaginam. Ele mexe com a mente da gente de um jeito que só quem vive entende. Sei da minha capacidade estratégica e que movimentei o Quarto Branco como poucas pessoas fariam. Provoquei e testei limites, tirei as pessoas da zona de conforto. Isso também é jogo", afirmou.

"Naquele momento, apertar o botão foi a decisão mais lúcida que pude tomar. Quero agradecer de coração todos aqueles que me defenderam, compreenderam, analisaram, torceram e sentiram, junto comigo. Independentemente de qualquer coisa, isso já ficou marcado na história. Agora te pergunto: Será mesmo que o jogo acabou?", acrescentou.







Vale lembrar que a TV Globo informou que pela primeira vez na história do reality, será possível substituir participantes que já estiverem na casa. Essa mudança acontecerá a partir de um espaço extra de confinamento, chamado de "Laboratório".

