Publicado 14/01/2026 09:07

Rio - Henri Castelli surpreendeu os participantes do "BBB 26", da TV Globo, ao recordar o namoro com a atriz Juliana Baroni, casada há 12 anos com Eduardo Moreira. O ator revelou, nesta terça-feira (13), que ela tinha vergonha de levá-lo aos eventos e, por isso, se sentia excluído.

"Namorei a Juliana Baroni, que foi paquita, só que ela tinha vergonha de me levar nos lugares, nunca me levava nas festas, ficava excluído, assim", revelou. Os brothers, então, questionaram o motivo. "Eu não sei por que, nunca me convidava, ela criticava algumas coisas, assim, não sei se ela tinha vergonha. Não sei".

Henri destacou que o romance entre os dois aconteceu quando ele ainda não era famoso. "Era uma fase em que eu ainda não era conhecido e isso mexia muito comigo".

