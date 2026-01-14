Brothers e sisters alertam à produção que Henri estava tendo crise de convulsão - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/01/2026 10:11

Rio – Henri Castelli teve uma crise de convulsão durante a prova do líder de resistência do "BBB 26", que já dura mais de 10 horas, na manhã desta quarta-feira (14). A disputa foi interrompida e ele precisou receber cuidados médicos. Em seguida, o artista foi levado a um hospital para realização de exames.

A informação foi confirmada, ao DIA, pela TV Globo. "Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para realização de exames em um hospital".

Entenda

O ator de 47 anos, que faz parte do grupo Camarote, caiu da plataforma nas espumas e começou a se contorcer. Os brother e sisters alertaram o ocorrido à produção. Neste momento, assistentes entraram no provódromo para os primeiros socorros. Depois, a voz do Big Boss tranquilizou os concorrentes. "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem".



