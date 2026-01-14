Sol Vega BBB 26 - Divulgação / TV Globo

Publicado 14/01/2026 10:14 | Atualizado 14/01/2026 10:15

Rio - O "BBB 26" começou com a presença de veteranos, mas também trouxe à tona feridas antigas que ainda repercutem nas redes sociais. Nesta quarta-feira (14), a equipe da participante publicou um vídeo no X, antigo Twitter, mostrando ataques racistas contra ela no 'BBB 4' e os internautas opinaram sobre momentos dolorosos da passagem da ex-frentista no reality show.

Os vídeos que voltaram a circular mostram Sol sendo caracterizada com falas como "cabelo pixaim" e rotulada como "burra". O resgate das imagens gerou uma onda de apoio à sister, com fãs apontando uma "dívida histórica" do programa com ela.

Usuários do X (antigo Twitter) se manifestaram. "Sol diva, enfrentou um racismo terrível numa época que pouco se dava atenção pra isso", afirmou um usuário da rede social. "Triste demais como isso era naturalizado. Ela ir para final é reparação histórica! Toda minha torcida!", apontou outro.

Os internautas também citaram a briga de Milena e Sol durante a prova do líder. Na ocasião, a pipoca falava sobre os veteranos que ela conhecia por assistir a outras edições do programa, e ressaltou que não sabia quem era Sol, que rebateu: "Para você estar aqui, eu sofri muito lá atrás. Para eles te abraçarem, eu sofri muito lá atrás. Preconceito, cabelo pixaim, um monte de coisa, meu amor".

"Sol é lendária! Espero que elas se resolvam e alguém explique pra Milena o quão a participação da Solange é simbólica e necessária. Levando em conta que o programa não fez nada com esse caso de racismo da época", comentou um perfil. "Briga boa, mas também não podemos fechar os olhos para o que a Sol está falando para Milena e ela não quer entender, que é o básico. Quem assistiu o 'BBB' da Sol Vega, sabe que ela não mentiu, precisamos ser justos", defendeu outro seguidor.

Assista ao vídeo resgatado do BBB 4: