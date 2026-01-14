Participantes seguem na prova do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/01/2026 07:42 | Atualizado 14/01/2026 22:24

Rio - Sem molezinha! A primeira prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, é de resistência. Após mais de 23 horas de duração, 2 participantes seguem na disputa: Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

Na prova, os brothers ficam posicionados em um trampolim, em uma piscina repleta de cards com imagens de produtos. Quando um sinal é disparado, eles devem cair na piscina, escolher um produto e colocar em um espaço a frente.

Depois que o tempo acabar, a pessoa que estiver descansando na caixa sorteia o produto da rodada. O participante que tiver colocado no nicho o cartão correspondente ao produto sorteado será o vencedor da rodada e terá direito a passar a rodada seguinte descansando 'na caixa'.