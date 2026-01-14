Participantes seguem na prova do líderReprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Saiba quais participantes seguem na prova do líder de resistência
Disputa dura mais de 23 horas
Henri Castelli sofre nova convulsão ao voltar para casa do 'BBB 26'
Ator caiu enquanto conversava com brothers na área externa
'BBB 26': Marcelo sugere aliança do grupo Pipoca: 'Nos proteger'
Brother reforçou a importância deles se juntarem na primeira semana
Internautas recordam racismo sofrido por Sol no 'BBB 4'
Público relembra ataques sofridos pela participante e aponta dívida histórica
'BBB 26': Henri Castelli tem crise de convulsão durante a prova do líder
Ator foi levado a um hospital para realização de exames
BBB26: Henri Castelli expõe ex-namorada famosa que tinha vergonha dele
Ator ressalta que não era conhecido na época: 'Mexia muito comigo'
Vídeo: Ricardinho comenta desistência do 'Quarto Branco' e dispara: 'Será mesmo que o jogo acabou?'
Campeão de freestyle aponta comportamento no reality: 'Provoquei, testei limites'