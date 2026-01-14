Participantes seguem na prova do líderReprodução de vídeo / TV Globo

Rio - Sem molezinha! A primeira prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, é de resistência. Após mais de 23 horas de duração, 2 participantes seguem na disputa: Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.
Na prova, os brothers ficam posicionados em um trampolim, em uma piscina repleta de cards com imagens de produtos. Quando um sinal é disparado, eles devem cair na piscina, escolher um produto e colocar em um espaço a frente. 
Depois que o tempo acabar, a pessoa que estiver descansando na caixa sorteia o produto da rodada. O participante que tiver colocado no nicho o cartão correspondente ao produto sorteado será o vencedor da rodada e terá direito a passar a rodada seguinte descansando 'na caixa'.
Ana Paula Renault foi a primeira eliminada. Brigido, Juliano Floss, Pedro, Solange Couto, Samira, Paulo Augusto, Aline Campos, Milena, Sol Vega, Marcelo, Maxiane, Jordana, Babu Santana, Breno, Sarah Andrade, Marciele e Edilson também já deixaram a competição. Henri Castelli sofreu uma convulsão durante a prova e precisou de atendimento médico.