Tadeu Schmidt explica dinâmica da semana do ’BBB 26’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/01/2026 08:20

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a dinâmica da semana do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, no programa ao vivo, nesta terça-feira (13), que inclui Big Fone, paredão triplo e até anjo podendo comprar uma segunda imunidade.

Nesta quinta (15), o temido Big Fone vai tocar. Quem atender ficará imune e poderá indicar um dos brothers para o Paredão. Essa pessoa terá direito a contragolpe. Na sexta (16), o líder deverá colocar cinco pessoas na 'Na Mira'.

Já no sábado (17), vai rolar a primeira Prova do Anjo. O participante que vencer poderá imunizar uma pessoa e ainda participará de uma outra dinâmica, onde poderá comprar mais uma imunidade.

O primeiro paredão desta edição será formado no domingo (18). Anjo imuniza uma ou duas pessoas. O líder indicará um brother, que se unirá aos dois participantes indicados devido à ligação do Big Fone. O quarto emparedado será o competidor mais votado pela casa. Na 'Prova Bate e Volta', três pessoas jogam e uma se salva. Eliminação acontece na terça (20).