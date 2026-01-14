Henri Castelli sofreu convulsão após voltar para casa do ’BBB 26’Reprodução de Vídeo/ X

Rio - Henri Castelli, de 47 anos, sofreu outra convulsão após retornar para a casa do "BBB 26" na tarde desta quarta-feira (14). O ator teve uma crise durante a Prova do Líder e foi encaminhado ao hospital para realização de exames
"Voltei! Tive uma convulsão. Eu falei que estava tudo girando", relatou aos colegas de confinamento. As câmeras tiraram o foco dele no papo com Aline Campos e em seguida saíram da área externa. Após poucos minutos, Sol Vega entra na casa assustada e falando que o artista passou mal novamente.
A produção anunciou manutenção externa e confinou todos os participantes. Brigido contou que estava conversando com o ator quando Henri Castelli caiu e foi amparado pelos brothers até a chegada da equipe médica.
Os participantes foram avisados sobre o estado de saúde do artista. "Henri passa bem. Foi atendido e ficará sob observação médica por enquanto", disse o Big Boss. 
Susto 
Henri Castelli, que faz parte do grupo Camarote, caiu da plataforma nas espumas e começou a se contorcer. Os brother e sisters alertaram o ocorrido à produção. Neste momento, assistentes entraram no provódromo para os primeiros socorros. Depois, a voz do Big Boss tranquilizou os concorrentes. "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem".