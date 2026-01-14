Milena e Sol Vega discutem na prova de resistência - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/01/2026 07:44 | Atualizado 14/01/2026 08:15

Então, Milena relembrou do emoji de planta que recebeu da veterana e opinou a respeito. "Eu prefiro não saber, porque soube de uns já. Levo para o pessoal. Prefiro que ninguém me conte. Estou falando sério. Fiquei sabendo da sua. Você me contou, mas não era para ter contado", disse.

"Mas aí é coisa minha", afirmou Sol. "Eu sei, mas como é que você entra no Big Brother e fala comigo que não sabe o que é planta?", retrucou a recreadora infantil.

Briga continua

Momentos depois, o bate-boca voltou. A pipoca estava falando sobre os veteranos que ela conhecia por assistir a outras edições do programa, e ressaltou que não sabia quem era Sol. A ex-BBB respondeu.

"Para você estar aqui, eu sofri muito lá atrás. Para eles te abraçarem, eu sofri muito lá atrás. Preconceito, cabelo pixaim, um monte de coisa, meu amor", destacou.

"Eu tenho que ser grata por você?", disparou Milena. "Eu não estou falando para você ser grata. Estou falando do nosso povo. O pessoal mais velho sofreu muito para você estar aqui", retrucou a veterana.

"Por que você está levando pro lado de cor, o lado lá de trás? Não estou entendendo", disse a pipoca. "Vai estudar a atualidade, o que está se passando, os nossos sofrimentos", argumentou Sol.

'Pisa no meu calo para você ver'

Em outro momento do atrito, Milena disparou para Sol: "Late mais alto. Cadê aquela centrada?". "Meu amor, eu sou centrada até o número três. Eu sou muito boazinha, mas pisa no meu calo para você ver", respondeu a veterana.

'Que situação'

Em seguida, elas voltaram a ter atritos. A veterana reprovou a estratégia da recreadora infantil na prova de resistência. "Você está fazendo de um jeito que o pessoal aqui não está fazendo. Você está deitando seu corpo."

Então, Milena respondeu: "Alguém falou alguma coisa que é contra a regra? O importante é apertar o botão". Sol retrucou jogando na concorrente a culpa da eliminação do Pedro. "Você fala tanto, que coitado do menino, saiu por causa de você. Olha só. Que situação, cara."

Milena foi a nona eliminada da prova. Após voltar à casa, ela disparou: "Aquela bruxa velha ficou lá e eu aqui. Ela deve estar comemorando agora. Aquela bruxa velha ficou lá e ela ganhou de mim". Sol deixou a disputa em seguida, sendo a 11ª a sair.