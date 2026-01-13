Juliano Floss sente forte dor e brothers prestam socorro Reprodução / TV Globo
O participante do grupo Camarote deitou no chão da sala enquanto reclamava do incômodo. Outros brothers correram para ajudá-lo, fizeram alongamentos e tentaram aliviar a dor até que ele se acalmasse.
Nas redes sociais, a equipe de Juliano se manifestou sobre o episódio. "O Ju teve uma câimbra durante o treino e sentiu muita dor, mas os brothers chegaram pra ajudar e acalmar. Felizmente deu tudo certo e ele está aguardando atendimento", informou a assessoria.
O episódio não evoluiu para algo mais grave, e a situação ficou sob acompanhamento da equipe médica do programa.
