Juliano Floss sente forte dor e brothers prestam socorro - Reprodução / TV Globo

Juliano Floss sente forte dor e brothers prestam socorro Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2026 21:43

Rio - Juliano Floss passou por um susto na casa do "BBB 26", da Globo, nesta terça-feira (13). Após um treino na academia do reality, o dançarino e influenciador digital sentiu uma forte câimbra na perna e chegou a gritar de dor, o que mobilizou os colegas de confinamento.



O participante do grupo Camarote deitou no chão da sala enquanto reclamava do incômodo. Outros brothers correram para ajudá-lo, fizeram alongamentos e tentaram aliviar a dor até que ele se acalmasse.



Nas redes sociais, a equipe de Juliano se manifestou sobre o episódio. "O Ju teve uma câimbra durante o treino e sentiu muita dor, mas os brothers chegaram pra ajudar e acalmar. Felizmente deu tudo certo e ele está aguardando atendimento", informou a assessoria.



O episódio não evoluiu para algo mais grave, e a situação ficou sob acompanhamento da equipe médica do programa.

Confira: