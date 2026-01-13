Aline CamposReprodução de vídeo

Rio - Integrante do Camarote, Aline Campos falou sobre a decisão de mudar o sobrenome artistico em conversa com outros participantes do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na área externa da casa, nesta terça-feira (13). A atriz explicou que a transição do Riscado para o Campos, em 2021, ocorreu devido a uma fase de autoconhecimento e não por causa da separação do ex-marido, Rodrigo Riscado, em 2015.
"Era meu nome de casado, mas não tem nada a ver com isso, porque continuei amiga do pai do meu filho por anos. Hoje não somos amigos, mas nos falamos", iniciou ela, que é mãe de Nathan, de 15 anos. 
"Há quatro anos, no meu processo de autoconhecimento e de deixar ir algumas coisas, senti muito forte que esse nome já não fazia sentido. Senti que estava atraindo os mesmo trabalhos, as mesmas pessoas, as mesmas conexões e me veio a intuição de que o nome também pudesse estar interferindo nisso. Todo mundo me chamou de maluca, quando eu falei com minha mãe e as pessoas que me rodeiam", lembrou. 
"Depois que mudei o nome, as pessoas começaram a me ver diferente, começaram a me enxergar profundamente, e não mais como uma figura que criaram a partir de outros trabalhos ou do meu estereótipo físico. Nunca me arrependi. Foi muito difícil lidar com esse processo", acrescentou.
Aline, então, destacou: "Sempre fui essa Aline, mas agora as pessoas estão conseguindo me enxergar verdadeiramente. Vi isso também pela numerologia e achei que foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Se quiserem me chamar de Riscado, f*da-se. Sou grata: foram 12 anos de carreira como Riscado, me trouxe até aqui. Mas, se você me respeita, me chame de Aline Campos ou de Aline". 
Durante a conversa, a influenciadora ainda analisou os sobrenomes. "Riscado é riscado, tem cortes, riscos... o Campos é campo, campos floridos". 