Aline Campos - Reprodução de vídeo

Aline CamposReprodução de vídeo

Publicado 13/01/2026 10:41

Rio - Integrante do Camarote, Aline Campos falou sobre a decisão de mudar o sobrenome artistico em conversa com outros participantes do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na área externa da casa, nesta terça-feira (13). A atriz explicou que a transição do Riscado para o Campos, em 2021, ocorreu devido a uma fase de autoconhecimento e não por causa da separação do ex-marido, Rodrigo Riscado, em 2015.

"Era meu nome de casado, mas não tem nada a ver com isso, porque continuei amiga do pai do meu filho por anos. Hoje não somos amigos, mas nos falamos", iniciou ela, que é mãe de Nathan, de 15 anos.

"Há quatro anos, no meu processo de autoconhecimento e de deixar ir algumas coisas, senti muito forte que esse nome já não fazia sentido. Senti que estava atraindo os mesmo trabalhos, as mesmas pessoas, as mesmas conexões e me veio a intuição de que o nome também pudesse estar interferindo nisso. Todo mundo me chamou de maluca, quando eu falei com minha mãe e as pessoas que me rodeiam", lembrou.

"Depois que mudei o nome, as pessoas começaram a me ver diferente, começaram a me enxergar profundamente, e não mais como uma figura que criaram a partir de outros trabalhos ou do meu estereótipo físico. Nunca me arrependi. Foi muito difícil lidar com esse processo", acrescentou.

A Aline Campos explicando pra casa pq abandonou o nome 'riscado' #BBB26 pic.twitter.com/vAQKQ9ttq8 — acpcrf (@acpcrf) January 13, 2026

Aline, então, destacou: "Sempre fui essa Aline, mas agora as pessoas estão conseguindo me enxergar verdadeiramente. Vi isso também pela numerologia e achei que foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Se quiserem me chamar de Riscado, f*da-se. Sou grata: foram 12 anos de carreira como Riscado, me trouxe até aqui. Mas, se você me respeita, me chame de Aline Campos ou de Aline".

primeira pessoa que chamar ela de riscado vira motivo de voto na hora



pic.twitter.com/HTTMci0B17 — PAIVA (@paiva) January 13, 2026

Durante a conversa, a influenciadora ainda analisou os sobrenomes. "Riscado é riscado, tem cortes, riscos... o Campos é campo, campos floridos".