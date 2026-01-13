Ricardo se suja com fezes no banheiro do Quarto Branco do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Ricardo se suja com fezes no banheiro do Quarto Branco do 'BBB 26' Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2026 21:01

Rio - Uma situação inusitada marcou a noite desta terça-feira (13) no "Big Brother Brasil 26". Confinados no Quarto Branco, onde disputam duas vagas na casa principal, os participantes perceberam um forte mau cheiro vindo do banheiro do cômodo.



Ao investigarem a origem, os brothers encontraram a parede suja de fezes. Ricardo, participante que estava na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, acabou se sujando ao tentar limpar o local e teve o macacão branco manchado.



Diante da situação, o brother se defendeu e negou ter sido o responsável pela sujeira no ambiente. "Eu só c*guei aquela hora, bem mais cedo", afirmou.



Rafaela tentou ajudá-lo na limpeza e comentou sobre a dificuldade. "Ih, tá espalhando. Não é melhor tirar e lavar? Tá ficando pior. O fedor tá subindo", disse. A candidata também relatou o desconforto causado pelo cheiro. "Bizarro. Quase botei o que comi pra fora."



Enquanto os participantes comentavam o episódio, entre risadas e reclamações, a produção interveio e Ricardo foi chamado à despensa, recebendo um novo uniforme. A produção também disponibilizou um spray aromatizador para o ambiente, já que o Quarto Branco não possui janelas.



Até o momento, oito participantes seguem confinados no espaço e disputam duas vagas para entrar oficialmente na casa do "BBB 26".

Assista: