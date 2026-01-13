Ricardo se suja com fezes no banheiro do Quarto Branco do 'BBB 26' Reprodução / TV Globo
Ao investigarem a origem, os brothers encontraram a parede suja de fezes. Ricardo, participante que estava na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, acabou se sujando ao tentar limpar o local e teve o macacão branco manchado.
Diante da situação, o brother se defendeu e negou ter sido o responsável pela sujeira no ambiente. "Eu só c*guei aquela hora, bem mais cedo", afirmou.
Rafaela tentou ajudá-lo na limpeza e comentou sobre a dificuldade. "Ih, tá espalhando. Não é melhor tirar e lavar? Tá ficando pior. O fedor tá subindo", disse. A candidata também relatou o desconforto causado pelo cheiro. "Bizarro. Quase botei o que comi pra fora."
Enquanto os participantes comentavam o episódio, entre risadas e reclamações, a produção interveio e Ricardo foi chamado à despensa, recebendo um novo uniforme. A produção também disponibilizou um spray aromatizador para o ambiente, já que o Quarto Branco não possui janelas.
Até o momento, oito participantes seguem confinados no espaço e disputam duas vagas para entrar oficialmente na casa do "BBB 26".
