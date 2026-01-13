Maxiane revela interesse em participante - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 13/01/2026 09:41

Rio - Maxiane Rodrigues admitiu interesse no ator Henri Castelli durante uma conversa com Marciele ALbuquerque e Jordana Morais, na casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta terça-feira (13). O assunto surgiu quando as participantes comentavam sobre as vivências que podem ter no jogo, incluindo possíveis experiências amorosas.

"Aqui, a gente vai ser colocado à prova de situações que a gente não vive lá fora", disse a influenciadora digital. Marciele concordou com a sister. "Aí eu fico com esse frio na barriga, não vou mentir. Mas também eu quero beijar na boca", completou Maxiane. "Eu também", reagiu a dançarina, que voltou atrás: "Não, não sei, não". "Eu quero sim, não vou mentir para não morrer seca", disparou a pernambucana.

Em seguida, Marciele lembrou: "O seu crush está aqui". Maxiane reagiu: "É só meu crush". Jordana, então, desejou saber quem era o interesse romântico da influenciadora: "Ela estava num date agora", disparou a cunhã-poranga do Boi Caprichoso. "Ah, como o Henri. Eu vi", entendeu Jordana. Maxiane, por fim, brincou: "Deus me livre, mas quem me dera".

