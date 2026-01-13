Maxiane revela interesse em participante Reprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Maxiane diz que quer 'beijar na boca' e admite interesse em participante
Influenciadora digital comentou as vivências que pode ter no jogo em conversa com sisters
'Desculpem por isso': Gabi Martins reflete sobre o BBB 20 e admite falta de preparo
Cantora de 29 anos afirmou que hoje sua postura seria diferente
'BBB 26': Ricardinho abre todas as águas do Quarto Branco e provoca ira entre brothers
Chaiany disparou que será o 'pesadelo' do concorrente na dinâmica
BBB 26: Solange Couto relembra período no Retiro dos Artistas
Artista viveu no local após passar por dificuldades financeiras
'BBB 26': Alberto Cowboy comenta fama de vilão por participação no reality: 'Separei um casal'
Ele relembrou a rivalidade com Diego Alemão e Íris Stefanelli, na 7ª edição do programa
Quarto Branco e nova chance para integrantes da Casa de Vidro agitam estreia do 'BBB 26'
Tadeu Schmidt também revelou que campeão da temporada levará maior prêmio da história