Solange Couto conversa com Henri CastelliReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 13/01/2026 08:38

Rio - Solange Couto relembrou o período que morou no Retiro dos Artistas em conversa com Henri Castelli, na área externa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta terça-feira (13). Conhecida por interpretar Dona Jura na novela "O Clone" (2001), a atriz comentou que passou por dificuldades financeiras durante à pandemia da Covid-19, em 2020, depois de perder alguns contratos de trabalho - devido ao isolamento social - e realizar uma reforma em seu apartamento.

"Foi tudo para o chão. E as contas que eu tinha feito? Zerou, zerou. Chegou uma hora que a pessoa (proprietária do apartamento que ela havia alugado), falou: 'vou precisar do apartamento'. Aí, eu, aqui (no Rio de Janeiro), mandei o marido e o filho para Pernambuco. Uma amiga me emprestou o cartão, comprei as passagens e mandei eles embora. Sentei no meio da sala e chorei. O que eu vou fazer agora com as minhas coisas, Jesus?", lembrou Solange.

Em seguida, ela contou que sua mãe vivia no Retiro há quase três anos. "Aí eu colaborava bem com o salário que ela tinha de enfermeira do Ministério e pagava mais os remédios... Eu amo o Retiro, eu amo. Desde antes de tudo isso eu já gostava demais".

Após uma queda da familiar, na qual cortou o supercílio, um dos responsáveis pelo espaço informou a Solange que a mãe dela precisaria de uma cuidadora 24h. "Dois pontinhos, mas que precisava ir lá, porque eles queriam discutir, porque eu tinha uma acompanhante diária, eles queriam uma 24h, porque ela tinha a casinha dela. Aí eu cheguei lá, falei: 'Velho, sem chance. Não tenho como pagar uma pessoa 24h, eu não tenho mais dinheiro". "Nossa", reagiu Henri Castelli.

Solange, então, disse que relatou as dificuldades financeiras que enfrentava para o responsável do Retiro e recebeu o convite para morar lá. "Vem pra cá. Você é uma artista, você está precisando da gente e, por acaso, a gente tem lugar. Venha para cá, se suas coisas não couberem na casa que a gente tem para te dar, a gente guarda no casarão e você fica onde cabe. Eu chorei para caramba".