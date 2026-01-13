Ana Paula Renault critica trajetória de Arthur Aguiar no 'BBB 26', e ator rebate comentários - Reprodução / Globo / Instagram

Ana Paula Renault critica trajetória de Arthur Aguiar no 'BBB 26', e ator rebate comentáriosReprodução / Globo / Instagram

Publicado 13/01/2026 16:42

Rio - Ana Paula Renault comentou a participação de Arthur Aguiar no "Big Brother Brasil 22" durante uma conversa com outros participantes do "BBB 26", na noite desta segunda-feira (12). A jornalista, que integra o grupo dos Veteranos, afirmou que o ator entrou no programa com uma estratégia definida para conquistar o público e vencer a edição. O trecho rapidamente repercutiu nas redes sociais e motivou uma resposta do campeão.

No papo dentro da casa, os brothers relembraram as polêmicas envolvendo Arthur à época de sua participação no reality. “Mas o BBB limpa a sua imagem, se você for esperto. Porque ele veio com uma imagem [ruim]. 16 traições, né?”, comentou um participante. Ana Paula concordou e opinou: “É verdade. Sim, ele era muito galinha. Sabe o que eu acho? Quando a pessoa entra muito estrategista, ela não faz história e nada depois”.

A jornalista também fez uma observação em tom irônico sobre sua própria postura no jogo. “O problema é que eu sou muito emocional. Mas por R$ 6 milhões valeria um coach”, disse, aos risos.

O vídeo foi publicado pelo perfil Segue a Cami no Instagram e chegou até Arthur Aguiar, que se manifestou nos comentários. “Entra ano, sai ano e meu nome continua na boca das pessoas que entram na casa. Engraçado que elas sempre tentam desmerecer a minha vitória ou falar algo que não tem nem pé nem cabeça”, escreveu o ator.

Na sequência, ele ironizou uma das falas de Ana Paula. “Isso porque, segundo elas, eu não fiz história. Agora imagina se eu tivesse feito então, hein. Ai, ai… Deixa eu ficar quieto que é melhor”, completou.

Natural de Belo Horizonte, Ana Paula Renault participou do BBB 16 e deixou o programa após ser expulsa por agredir Renan. Ela também marcou sua passagem pelo reality com o bordão “Olha ela!”, usado após retornar imune de um paredão falso. Em 2026, a jornalista voltou ao jogo como integrante do time Veteranos.