Rio - Após mais de 12 horas, o participante Ricardinho apertou o botão do Quarto Branco do "BBB 26" na tarde desta terça-feira (13), tornando-se o primeiro eliminado da prova. Agora, restam oito competidores na disputa por uma vaga no reality.
Ricardinho é campeão de freestyle e veio da Casa de Vidro da Região Norte. Durante a manhã, ele causou polêmica ao abrir latas d'água, irritando outros participantes.
Agora, restam na disputa: Gabriela, da Região Sudeste; Livia, da Região Norte; Rafaella e Leandro, da Região Nordeste; Elisa e Matheus, da Região Sul; e Chaiany e Ricardo, da Região Centro-Oeste.