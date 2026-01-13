Ricardinho, após apertar o botão do Quarto BrancoReprodução / TV Globo
Vídeo! Ricardinho aperta botão do Quarto Branco e desiste de vaga no 'BBB 26'
Prova já dura mais de 12 horas
'BBB 26': Juliano Floss sente dor intensa e recebe ajuda dos brothers
Influenciador gritou por causa do incômodo na perna após treino
'BBB 26': Brother se suja com fezes no banheiro do Quarto Branco: 'Fedor'
Ambiente do reality não tem janelas
Ana Paula Renault critica trajetória de Arthur Aguiar no 'BBB 26', e ator rebate
Artista ironizou as falas da jornalista sobre sua vitória no programa
'BBB 26': entenda origem do apelido '22' de Jonas Sulzbach nas redes sociais
Ex-participante do 'BBB 12' está entre os veteranos do 'BBB 26'
'BBB 26': Entenda a polêmica que virou motivo de DR entre Ana Paula Renault e Aline Campos
Bailarina deu o emoji de cobra para a jornalista logo cedo, servindo de gancho para o acerto de contas sobre comentário de 10 anos atrás
