Concorrentes ficaram revoltados com atitude de Ricardinho
'BBB 26': Ricardinho abre todas as águas do Quarto Branco e provoca ira entre brothers
Chaiany disparou que será o 'pesadelo' do concorrente na dinâmica
BBB 26: Solange Couto relembra período no Retiro dos Artistas
Artista viveu no local após passar por dificuldades financeiras
'BBB 26': Alberto Cowboy comenta fama de vilão por participação no reality: 'Separei um casal'
Ele relembrou a rivalidade com Diego Alemão e Íris Stefanelli, na 7ª edição do programa
Quarto Branco e nova chance para integrantes da Casa de Vidro agitam estreia do 'BBB 26'
Tadeu Schmidt também revelou que campeão da temporada levará maior prêmio da história
'BBB 26': Veja quem são os Camarotes e ex-participantes confirmados
Reality show estreou nesta segunda-feira (12)
