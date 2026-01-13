Concorrentes ficaram revoltados com atitude de Ricardinho - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2026 08:41 | Atualizado 13/01/2026 08:42

Rio – O campeão de Freestyle Ricardinho, um dos candidatos a entrar no "BBB 26", abriu todas as latas d’água no Quarto Branco na manhã desta terça-feira (13), provocando revolta dos outros concorrentes.

A confusão começou quando ele ficou de frente para o barril com as bebidas. Chaiany disse: "Bebe tudo". Depois, Ricardinho começou a abrir as embalagens.

Os outros participantes correram para pegar as águas, e algumas caíram no cooler. "Ué, não mandaram eu beber tudo?", ele questionou. Então, os concorrentes começaram a xingá-lo.

"Tu não é homem não, se fosse, tu não estava fazendo isso não", disparou Chaiany. "Fazer isso aí para mulher, você é sem vergonha, rapaz", afirmou Matheus.

Em seguida, Chaiany reforça que "ninguém vai desistir". "Vamos endoidar então. Bora jogar, o jogo começou. Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver qual vai ser teu limite."

A briga aconteceu minutos após Ricardinho acordar os concorrentes batendo na porta do Quarto Branco e cantando.

Entenda a dinâmica

Os nove integrantes que não conseguiram a vaga pela Casa de Vidro têm outra oportunidade de entrar na casa mais vigiada do país. "Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair... Os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no 'BBB 26'", contou o apresentador.