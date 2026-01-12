Juliano Floss é anunciado no ’BBB 26’ - Globo/Manoella Mello

Publicado 12/01/2026 20:17 | Atualizado 12/01/2026 21:55

Rio - Juliano Floss, de 21 anos, é o segundo integrante do grupo Camarote anunciado nesta segunda-feira (12) no "Big Brother Brasil 26". O artista ficou conhecido nas redes sociais, onde soma cerca de 20 milhões de seguidores, e construiu sua popularidade principalmente por meio de vídeos de dança que viralizaram a partir de 2020.

Natural de Chapecó, no interior de Santa Catarina, Juliano começou a dançar aos 11 anos e se especializou em hip-hop, estilo que o levou a participar de competições no Brasil e no exterior. A projeção digital abriu portas para outros formatos de mídia e, em 2024, ele integrou o elenco do "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck", experiência que ampliou sua visibilidade junto ao público da televisão aberta.Além da internet e da TV, a dança levou Floss a grandes palcos da música. Ele já se apresentou ao lado de Anitta no Rock in Rio Lisboa e de Veigh no The Town, onde também atuou na criação e na coreografia do balé do cantor. No "BBB 26", o influenciador entra no jogo com uma trajetória marcada pela dança e por forte presença nas redes sociais.