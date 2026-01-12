Marcel, participante da casa de vidro Sudeste - Divulgação / Globo

Publicado 12/01/2026 17:15 | Atualizado 12/01/2026 17:22

Rio - Marcel, de 35 anos, não fará mais parte do elenco do "Big Brother Brasil 26". O advogado desistiu do programa antes mesmo da estreia oficial, marcada para a noite desta segunda-feira (12), após a novela "Três Graças".

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, Marcel havia sido escolhido pelo público após participar da dinâmica da Casa de Vidro, realizada antes do início do confinamento. Ele integrou o grupo da região Sudeste e disputou a vaga com o biólogo e modelo Breno, de 33 anos.Durante o período na Casa de Vidro, iniciado na sexta-feira (9) e encerrado no domingo (11), Marcel chegou a manifestar a intenção de deixar o programa. Pouco depois, voltou atrás e decidiu seguir na disputa. No entanto, poucas horas antes da estreia oficial do "BBB 26", o participante optou por desistir de forma definitiva.Com a saída, Breno assume a vaga e passa a integrar oficialmente o elenco da edição. Natural de Contagem (MG), ele mora atualmente em Florianópolis (SC). Formado em Biologia, com mestrado em Biotecnologia, construiu uma trajetória marcada por recomeços. Caçula da família, sempre teve ligação com o esporte e chegou a investir no vôlei como sonho profissional, interrompido após uma lesão no ombro. Ao longo desse período, trabalhou em diferentes áreas, como operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos, até decidir focar na formação acadêmica. Hoje, Breno concilia a carreira científica com trabalhos como modelo e promoter de eventos.