Ex-BBB Anamara - Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 16:57

Rio - A ex-BBB Anamara afirmou que recebeu um convite da TV Globo para integrar o elenco do "Big Brother Brasil 26", que contará com a participação de veteranos, ou seja, pessoas que já participaram do programa. A revelação foi feita no X, após questionamento de seguidores sobre um possível retorno ao reality.

"Rolou, mas disseram que não viram a mesma Anamara no 'Sincerão'", respondeu ela a um internauta que perguntou se havia sido chamada para a nova edição. A ex-sister explicou que a avaliação da emissora levou em conta sua participação especial no "BBB 25", durante a dinâmica semanal. "Falei que eu não estava lá para disputar o prêmio, era uma mera participação especial. Quem não podia 'sabonetar' era quem estava no jogo, eu ia ficar metendo a língua pra quê? Adquirindo hate à toa", completou.

Na edição anterior, o "Sincerão" contou com convidados que analisaram o desempenho dos confinados, apontando quem "mandou bem" ou "pipocou". Os julgamentos eram feitos com plaquinhas, e as avaliações influenciavam diretamente as consequências da dinâmica.