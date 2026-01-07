Ex-BBB Flay diz ter sido 'desclassificada' do Big Brother Brasil 26 após participação ser vazada - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Flay diz ter sido 'desclassificada' do Big Brother Brasil 26 após participação ser vazadaReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 22:24 | Atualizado 07/01/2026 22:30

Rio - A ex-BBB Flay afirmou, nesta quarta-feira (7), que foi retirada do elenco do "Big Brother Brasil 26" após ter sua possível participação vazada na internet. A cantora, que integrou a edição de 2020, contou que havia sido convidada para retornar ao reality na temporada que reúne veteranos, mas teve o acordo cancelado depois da divulgação da informação.

Em vídeo publicado no Instagram, Flay disse que aceitou o convite assim que foi procurada pela produção. "Sim, minha gente, o BBB 26 me procurou esse ano pra voltar ao programa e eu aceitei de cara, né, obviamente, porque além de grande fã do reality, eu sou extremamente grata porque a participação mudou a minha vida", afirmou.Segundo a artista, a negociação ocorreu de forma sigilosa, nos moldes da sua primeira participação no programa. A expectativa pelo retorno, inclusive, impactou diretamente sua rotina profissional. “Em dezembro eu parei os meus shows e comecei imediatamente a escrever um novo álbum, fazer milhares de vídeos, fazer um monte de música pra conseguir deixar tudo pronto a tempo”, relatou.Flay contou que foi surpreendida quando a informação veio a público. “Acontece que meses depois a notícia vazou e eu honestamente não sei como o Léo Dias (jornalista) descobriu que eu tava negociando a minha volta com o programa porque eu, do fundo do meu coração, não falei pra ninguém”, disse. Ela reforçou que nem pessoas próximas tinham conhecimento da negociação.De acordo com o relato, pouco tempo após a repercussão, a produção informou que ela não faria mais parte da edição. “Dois dias depois de vazar a notícia no Léo Dias e se espalhar por toda a internet eu recebi uma nova mensagem cancelando a minha possível participação”, afirmou. “Eu lembro que meu mundo caiu, assim, nessa hora, gente, meu mundo caiu.”A cantora fez questão de destacar que o pronunciamento não tem tom de crítica. “De maneira alguma eu tô fazendo esse vídeo como forma de reclamação ou qualquer coisa com a Rede Globo, com o programa”, pontuou. Segundo ela, a decisão de falar veio em respeito aos fãs que torciam por seu retorno.Flay disse acreditar que o vazamento tenha influenciado a decisão final. “Muito provavelmente foi pelo vazamento da informação dessa forma, né”, comentou. Para ela, o fator surpresa é essencial no reality. “Quando alguém tá pra entrar no Big Brother e vaza tão escancaradamente assim acaba caindo a participação.”Ao encerrar o vídeo, a artista agradeceu ao público e ao programa. “Obrigada pelo carinho de todos vocês, amo vocês demais e é sempre valido acreditar nos seus sonhos, tá bom? Independentemente do que aconteça, Deus sabe de todas as coisas. E obrigada também a todos os envolvidos no Big Brother, nesse reality lindo, o mais amado do Brasil, dos nossos corações. Independentemente de qualquer coisa, vocês mudaram a minha vida, e eu vou ser sempre eternamente grata e orgulhosa por fazer parte disso. Quem sabe da próxima, né? Beijo, valeu, amo vocês”, declarou.