Vinicius e Aline vão integrar o Mesacast do ’BBB 26’Globo / Manoella Mello

Publicado 18/12/2025 17:36

Rio - Em 2026, o ‘"Mesacast BBB" recebe novas duplas para comandar as noites de conversa sobre o reality. Vinícius Nascimento, ex-participante do 'BBB 25' se junta à apresentadora Fernanda Catania, a Foquinha, na bancada da atração às segundas e terças-feiras. Enquanto Aline Patriarca, que também integrou o elenco da última edição, forma par com Ed Gama às quartas e quintas.

Já nas sextas, o time se reveza na apresentação. O "Mesacast BBB" vai ao ar de segunda a sexta, das 19:30 às 20:30, no Multishow e no Globoplay para assinantes Premium. Com experiência de ex-participante em sua trajetória, Vinicius destaca que isso lhe deu mais expertise para estar na bancada.

"Sou muito fã de BBB e depois de viver o programa eu tenho mais know how para comentar, porque eu estive lá. Eu sempre me vi na Comunicação, ocupando esse espaço. Então, saber que após um ano, eu volto para o programa, mas dessa vez vivendo um outro momento da minha vida, me deixa muito feliz", afirma.

"Felicidade e entusiasmo se encaixam perfeitamente no que sinto agora, por ter a oportunidade de apresentar um programa que entretém a galera de casa, que tem a missão de brincar com os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. Fazer no mesmo momento que o Vini, que é o meu parceiro de vida, representa que estamos crescendo e no caminho certo, que conseguimos entregar o nosso melhor para as pessoas e claro sem deixar de ser quem somos em nossa essência", declara Aline.

Fernanda Catania é um dos principais nomes da internet quando o assunto é música e cultura pop. No universo do 'BBB', Foquinha já é veterana. "Sou fã, assisto desde a primeira edição e comento, como jornalista, há muitos anos. Inclusive, vivi muitos momentos legais no programa: participo todos os anos como convidada na #RedeBBB, vivi os primeiros eventos de lançamento para influenciadores, em 2020 e 2021 – pulei na piscina e tudo! E fui comentarista fixa do 'Plantão BBB', em 2021! Sinto que todos esses momentos me prepararam para que eu pudesse ser uma das apresentadoras do Mesacast hoje" conta.

"Como apresentadora, sempre gostei muito da dinâmica do ao vivo, de lidar com assuntos quentes e triangular com convidados tudo o que pode acontecer na casa naquele exato momento. Como comentarista, gosto de analisar os jogos dos participantes e colocar o meu olhar apurado, observando detalhes que nem todo mundo percebeu", completa.